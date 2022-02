LIVE | Duitsland gaat coronabeleid stapsgewijs versoepelen

AMSTERDAM - Nederland gaat van het slot. Dat was de boodschap van minister Ernst Kuipers tijdens de persconferentie dinsdag. In drie verschillende stappen wordt er snel versoepeld en gaan we afscheid nemen van vaste openingstijden, mondkapjes en het coronatoegangsbewijs. Het laatste coronanieuws vindt u hier in deze liveblog.