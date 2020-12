Vrouw (38) overlijdt na zeldzame haaienaanval Sint-Maarten

De overheid, het Nederlandse deel van het eiland is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft het overlijden bevestigd. Op internet circuleren beelden van een lichaam dat uit de zee wordt gehaald.

De vrouw overleed bij het strand Orient Bay, een populair gebied voor zwemmers en surfers. De identiteit van de vrouw is niet bekendgemaakt. Volgens lokale media gaat het om een 38-jarige Française die op vakantie was. De haai zou haar been eraf hebben gebeten.

Voor het eerst

Haaienaanvallen met dodelijke afloop zijn zeldzaam. Volgens persbureau AP is op Sint-Maarten überhaupt slechts een haaienaanval bekend. Die was niet dodelijk. In het hele Caribische gebied zijn vier fatale aanvallen en nog dertig andere incidenten bekend, waarvan het merendeel op de Bahama’s plaatsvond.

De Amerikaanse haaienonderzoeker Mike Heithaus van de Florida International University stelt tegen AP dat verschillende soorten haaien voorkomen bij Sint-Maarten, waaronder vooral rifhaaien en verpleegsterhaaien, die de mens met rust laten, maar soms ook tijgerhaaien en stierhaaien. „Die vormen meestal ook geen bedreiging, maar kunnen gevaarlijk zijn.”