Desi Bouterse verschijnt voor krijgsraad om veroordeling aan te vechten

De straten rondom de rechtbank in het centrum van Paramaribo zijn als sinds middernacht afgesloten voor het publiek. Omdat de meeste scholen, bedrijven en andere instanties in die buurt daardoor slecht of niet bereikbaar zijn, hebben ze hun deuren gesloten. Dat geldt ook voor de Nederlandse ambassade.

Hoewel de zaak van Bouterse pas om 9.00 uur Surinaamse tijd begint, is de verwachting dat het vanaf een uur of half zeven al een drukte van belang zal zijn rondom de rechtbank. De partij van Bouterse, de Nationaal Democratisch Partij (NDP), heeft de afgelopen week haar achterban opgeroepen om woensdag massaal aanwezig te zijn om hun leider te ondersteunen. Het streven van de organisatie was om zeker 15.000 mensen op de been te brengen.

Na afloop van de zitting zal Bouterse zijn partijgenoten toespreken, zo heeft hij toegezegd.