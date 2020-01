Krijgsraad snel klaar met Bouterse

Bouterse werd begeleid door de ministers, parlementariërs en de top van zijn Nationaal Democratische Partij. Hij verscheen woensdag voor de krijgsraad om zijn veroordeling tot twintig jaar cel wegens de zogeheten Decembermoorden aan te vechten.

De zitting duurde slechts enkele minuten. Bouterse ging staan voor de rechtbank, tot tevredenheid van de nabestaanden. "Hij heeft de rechtbank gerespecteerd."

De zitting duurde zo kort omdat de krijgsraad een nieuwe voorzittend rechter heeft. De vorige is ziek en de huidige moet zich eerst kunnen inlezen. De zaak is verdaagd tot 31 maart.

Surinaamse militairen mochten de Memre Boekoe-kazerne in Paramaribo niet verlaten. Ze moesten paraat zijn voor als de situatie rond de rechtbank uit de hand zou lopen.

Volgens de advocaten van Bouterse is het heel normaal om op dergelijke momenten het leger in staat van paraatheid te brengen. Een advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden noemde dat onzin en zei dat het machtsvertoon van de regering-Bouterse is.