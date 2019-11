'Dit is het meest krankzinnige sociale experiment ooit'

Amsterdam - In deze aflevering van de podcast 'Het Land van Wierd Duk' een bijzondere gast: schrijver en Telegraaf-columnist Leon de Winter. Volgens hem is de huidige klimaatgekte het meest krankzinnige sociale experiment ooit. Verder: de Amerikaanse verkiezingen komen er weer aan, hoe zit het met de populariteit van Trump en wat is er waar van Russiagate? Luister de hele podcast hieronder, of op Spotify, Apple Podcast of je eigen podcast-app.