Omwonenden worden er ’pislink’ van Dronkenlap die als grap zijn vriendin op het spoor legt: 'Pislink wordt ik ervan'

ZIJDEWIND - Dronken kermisgangers die voor de grap hun vriendin op de rails leggen en weglopen. Aan spoorbomen hangen of fietsen op het spoor leggen. Femke Doodeman en haar man die vlakbij de spoorwegovergang op de Zandweg in Zijdewind wonen, besloten dit jaar voor het eerst geen oog in het zeil te houden. Met als gevolg dat er zondagnacht een trein tegen een afzethek knalde dat op de rails was gezet.