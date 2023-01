Automobielclub slaat ’laadpaalalarm’: ’Laad- en tankinfrastructuur blijft fors achter in Nederland’

„De snelheid van onze industrie, de capaciteit van ons energienetwerk en de ambities van de overheid op het gebied van elektrificatie lopen steeds meer uit de pas”, constateert voorzitter Frits van Bruggen. „De forse investeringen voor publieke snellaadpunten voor trucks zijn nog niet vrijgemaakt, terwijl het kabinet wel grote ambities heeft maar ook ziet dat er op veel plekken in Nederland al geen ruimte meer is voor uitbreiding.”

„Minister Jetten lanceerde daarom niet voor niks nog vlak voor de kerst het ’Actieplan Netcongestie’. We ondersteunen de drie pijlers uit zijn plan: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit van het energienetwerk. Maar maken ons ernstig zorgen over de uitvoering en snelheid hiervan. In ditzelfde actieplan wordt namelijk al geschetst dat de komende jaren er ernstige netschaarste is”, meent Van Bruggen, die zich ook zorgen maakt over proeven zoals in Amsterdam, waar de laadvermogens van de publieke palen teruggeschroefd wordt bij piekbelasting van het energienetwerk.

Elke dag 155 laadpunten

Er staan inmiddels zo’n 105.000 (semi)publieke laadpunten voor personenauto’s in ons land, maar er moeten er nog zo’n 400.000 worden bijgebouwd. Met nog zeven jaar voor de boeg, moeten er dus elke dag ongeveer 155 laadpunten bij komen. Van Bruggen: „De overheid lijkt op dit punt op koers, maar het is een spannende uitdaging. Naast het aanleggen, moeten al deze laadpunten immers de broodnodige energie leveren. Er is berekend dat in 2050 ons volledig geëlektrificeerde wagenpark een kwart van de huidige elektrische energie in Nederland vraagt.”

Op momenten op de dag dat het netwerk zwaar belast is, kan dit voor fikse problemen zorgen. „Daar komt dan de energievraag vanuit de bebouwde omgeving, industrie en onze logistieke sector nog bij”, stelt Van Bruggen. „Voor onze logistieke sector is de uitdaging fors en zorgelijk. De benodigde laadvermogens voor zware bedrijfswagens zijn veel hoger dan voor personenauto’s, vanwege de grotere accu’s en de vaak beperkte tijd die er is om te laden. Er zijn nog nauwelijks van dit soort snelle laadstations. Maar nieuwe verzwaarde netaansluiting aanvragen, zwaardere leidingen aanleggen en dit soort laadpunten realiseren kost zo maar enkele jaren. Tijd wat er simpelweg niet is.”

RAI Vereniging slaat niet alleen alarm, maar legt ook een agenda neer met mogelijke oplossingen. „Ten eerste is het zaak dat de overheid meer duurzame technologieën toestaat”, meent Van Bruggen. „Bij wetgeving om de klimaatdoelstellingen te bereiken, ligt nu de focus enkel op elektrische batterijen, terwijl waterstof, hernieuwbare brandstoffen maar ook de inmiddels sterk ontwikkelde plug-in hybride beschikbaar is. Ook is het zaak om nu fors geld beschikbaar te stellen voor de verzwaring van het netwerk, hier echt direct mee te beginnen en de realisatie van snellaadstations voor trucks te versnellen. Ten derde blijven we inzetten op slimme manieren om energie samen slimmer te delen.”