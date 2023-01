Hertjes hebben nachtelijk avontuur op voetbalveld maar raken verstrikt in doelnet

De twee dieren hadden een nachtelijk avontuur en liepen over het veld te struinen, meldt de politie. Ze kwamen vast te zitten en waren dinsdagochtend nog altijd in paniek om zich heen aan het schoppen en springen.

„Met doeken hebben we ze beetgepakt zodat we het net los konden snijden. Na enkele minuten hadden we ze uit hun benarde positie bevrijd en namen ze de spat richting het bosgebied”, aldus de politie.