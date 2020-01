Politie pakt tweede verdachte op voor dood Beverwijker

De man werd opgepakt in Amsterdam, meldt de politie. Hoe hij precies betrokken was bij de dood van het slachtoffer wordt onderzocht. Een 21-jarige Haarlemmer werd op de avond van het dodelijke schietincident al aangehouden. Hij is maandag na zijn voorgeleiding vastgezet.

Het slachtoffer werd ’s avonds op 22 januari in kritieke toestand aangetroffen aan de Gedempte Voldersgracht en overleed daarop in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen.