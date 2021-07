Brand in corona-afdeling ziekenhuis Irak: 60 doden

Er zijn nu 64 doden en meer dan 70 gewonden gerapporteerd.

Protest

Het gezondheidssysteem van Irak schiet al lange tijd ernstig tekort, na jaren van conflicten. Boze nabestaanden staan inmiddels buiten bij het ziekenhuis te demonstreren. Volgens Reuters zouden de demonstranten het aan de stok hebben gekregen met de politie. Twee politieauto’s zijn in brand gezet.

Hoewel officieel nog onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan, schrijft de BBC dat een zuurstoftank zou zijn ontploft.

Politiek

Niet alleen de tank, maar ook de politieke en maatschappelijke onrust is na de ramp geëxplodeerd. Premier Mustafa al-Kadhimi heeft gevraagd om de aanhouding van de ziekenhuisdirecteur. De voorzitter van het Parlement spreekt van een ’catastrofale blunder’.

Nabestaanden zoeken in de brokstukken naar overlevenden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

Wat ook meespeelt: nieuw is de ramp niet eens. In april ontplofte een zuurstoftank op een corona-afdeling van een ziekenhuis in hoofdstad Bagdad. Daar vielen 82 doden en 110 gewonden.