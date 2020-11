SP-jongeren kiezen ’zolderkamercommunist’ als voorzitter

Zondag hebben de SP-jongeren in overgrote meerderheid Olaf Kemerink gekroond tot nieuwe voorzitter van Rood. Hij wil een meer marxistische koers varen. De SP moet niets van hem hebben en heeft hem anderhalve week geleden het lidmaatschap ontnomen. Dat gebeurde ook bij vijf anderen.

De partijtop stelt dat de zes lid zouden zijn van communistische en marxistische groeperingen. Een van de clubs wordt gezien als een politieke partij. Een lidmaatschap van een andere Nederlandse politieke partij dan de SP is volgens de partijregels niet toegestaan.

Rood heeft in een verklaring woedend uitgehaald naar partijsecretaris Arnout Hoekstra: „Hij heeft een aantal partijgenoten weggezet als een aantal ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ die in de woorden van Hoekstra ‘de bevolking zouden willen bewapenen om over te gaan op een burgeroorlog’.”

Rood ontkent de aantijgingen: „Het betreft geen groep geradicaliseerde en geweld beluste jongeren.” De onrust is groot. Een groep boze partijleden heeft zelfs een protestwebsite opgericht: ’SP tegen de heksenjacht’.