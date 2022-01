’Geldwolven’ verbouwen bergingen tot woning: Pauline krijgt plotseling benedenburen

Begin deze maand heeft 50Plus-fractievoorzitter Ellen Verkoelen al schriftelijke vragen gesteld over het gemeentelijke beleid over het ombouwen van garages naar woningen. Door de woningnood juicht ze creativiteit toe, maar wil ze wel heldere kaders.

Dat verhaal zorgt voor reacties, ook van Pauline uit het Nieuwe Westen. Ze is vier jaar geleden verhuisd vanuit Bergpolder omdat ze een grote benedenwoning zocht met meerdere kamers en het liefst een tuintje. Die waren niet beschikbaar in haar oude wijk.

„Onder de woning zat weliswaar een opslag, in het bestemmingsplan genoteerd als fietsenstalling, maar dat vond ik prima. Zolang er maar niemand onder mij zou wonen. Zeker in de oude huizen geeft dat vaak overlast, en vind ik het zelf fijn om ook vrij te kunnen leven zonder anderen te storen”, vertelt ze.

Getimmer

Alleen bleek in de zomer van 2020 dat er getimmerd en geklust werd aan de kelder onder haar huis. Een investeerder had meerdere kelderruimtes in de straat gekocht om er woningen van te maken. De benodigde vergunningen waren aangevraagd, alleen was de investeerder vergeten toestemming te vragen aan de vereniging van eigenaren, waardoor een stokje voor het plan kon worden gestoken.

„Door voet bij stuk te houden en me niet om te laten kopen of op andere dreigementen in te gaan heeft hij het pand verkocht. Maar ook de nieuwe eigenaren blijken investeerders te zijn, die er opnieuw vanuit gaan dat de kelder tot woning omgebouwd kan worden om deze voor dik geld willen gaan verhuren. Ook dit ben ik nu weer vanuit de VVE een halt toe aan het roepen.”

’Geldwolven’

Volgens een gemeentelijke inspecteur was met de verbouwing aan alle regels voldaan. „Het moet minimaal vijftien vierkante meter zijn en er moeten minimaal twee ramen in zitten.” De bewoonster doet toch een beroep op de gemeente om te helpen ’te vechten tegen deze geldwolven’.

Doordat de schriftelijke vragen van 50Plus nog niet beantwoord zijn kan de gemeente niet te diep ingaan op het beleid. Wel moet er aan ’alle eisen uit het Bouwbesluit worden voldaan’. „Dat houdt naast minimale afmetingen ook in dat er voldoende daglicht, ventilatie, ruimte voor een keuken en toilet aanwezig moet zijn”, aldus een woordvoerder.

Er worden geen cijfers over bijgehouden, maar volgens de gemeente komen ’dit soort kwesties incidenteel voor’.