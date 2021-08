Nieuw-Zeeland in zware lockdown: coronavirus ontsnapt uit quarantainehotel

Er zijn in Nieuw-Zeeland donderdag elf nieuwe besmettingen gemeld, waardoor het totale aantal besmettingen is gestegen naar 21. Alle besmette mensen bevinden zich in Auckland, de grootste stad van het land, waar inmiddels ruim honderd verschillende locaties zijn gemeld waar besmette mensen zijn geweest. Twee coronapatiënten zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dinsdag kondigde Ardern een strenge landelijke lockdown aan omdat er voor het eerst sinds februari één lokale coronabesmetting werd gemeld.

Dat inmiddels bekend is hoe het virus in het land terecht is gekomen, noemt Ardern bemoedigend nieuws. „We hebben het puzzelstukje gevonden waar we naar op zoek waren”, aldus de premier, die stelt dat het virus niet lang de kans heeft gehad om in de gemeenschap rond te gaan. „Ik wil de Nieuw-Zeelander die zich heeft laten testen nogmaals heel hartelijk bedanken”, vertelde de premier. „Deze situatie had veel ernstiger kunnen zijn.”

’Vroege en harde aanpak’

Nieuw-Zeeland blijft vanwege de uitbraak met de Delta-variant tot zeker vrijdag in lockdown. Het land streeft eliminatie van het virus na en dat kan alleen met de „vroege en harde aanpak” die er vorig jaar ook voor gezorgd heeft dat het virus werd uitgeroeid. „We hebben maar één kans”, zei Ardern dinsdag toen ze de lockdown aankondigde.