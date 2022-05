Nu 324 salmonella-infecties als gevolg van Kinderchocolade bekend

De ECDC meldt in Nederland drie bevestigde gevallen, waarschijnlijk afkomstig uit de Belgische fabriek. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet eerder weten dat het twee meldingen had gekregen over kinderen die in februari ziek waren geworden door de salmonellabacterie.

Installatie

In februari meldde het Verenigd Koninkrijk de eerste salmonellabesmettingen. Sommige gevallen dateerden uit december. De besmettingen leken dezelfde herkomst te hebben, waarom het VK aan de bel trok. Inmiddels telt het land 102 bevestigde infecties. Frankrijk heeft 73 besmettingen gerapporteerd.

In Nederland zijn in april Kinder Surprise en andere producten van het merk Kinder uit de schappen gehaald. Consumenten wordt geadviseerd de chocolaatjes niet te eten.

Fabrikant Ferrero trof in februari de salmonellabacterie aan in een installatie. Na een schoonmaakbeurt waren de vervolgtesten negatief en werd de productie hervat, meldde de ECDC eerder al. De fabriek moest uiteindelijk alsnog op last van de Belgische gezondheidsdienst sluiten in april.