Brandweer probeert grip te krijgen op zeer grote brand Kampen

Mogelijk staat ook asbesthoudend materiaal in brand, maar dat kon de woordvoerder nog niet met zekerheid zeggen. „Er is een adviseur gevaarlijke stoffen onderweg om dat te controleren.” Voor de brand is een NL Alert afgegeven en mensen in de directe omgeving worden verzocht ramen en deuren gesloten te houden.

In het pand zitten meerdere kleine bedrijfjes, aldus de woordvoerder. Wat voor bedrijfjes het zijn, is nog niet duidelijk. De brandweer is druk bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar het naastgelegen pand, waar ook meerdere bedrijven in gevestigd zijn.

