’Chinese spion’ dood in Australische hotelkamer

De Australische premier Scott Morrison (m) heeft zich bezorgd getoond over berichten dat Chinese spionnen actief zijn in zijn land en zouden proberen om parlementsverkiezingen naar hun hand te zetten. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Australische kranten staan - tot woede van Peking - dezer dagen bol met sensationele verhalen over pogingen van de Chinese inlichtingendiensten om te infiltreren in het Australische parlement en de presidentsverkiezingen van 2020 in Taiwan te saboteren.