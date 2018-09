Persoon stort van grote hoogte neer in duinen

De veiligheidsregio kon niet zeggen of de persoon aan het parapenten, paragliden of kitesurfen was. De verwondingen waren zo ernstig, dat de politie met sirenes en zwaailichten naar een ziekenhuis in Den Helder ging om bloedzakken te halen. „Dat gebeurt niet vaak, net als het vervoer met een traumahelikopter, dat geeft aan dat de verwondingen zeer ernstig zijn”, aldus een woordvoerder na een bericht van de regionale zender NH Nieuws.

