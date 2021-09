Premium Het beste van De Telegraaf

Zwitserse vrouwen voor de paus

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Nieuwe Gardisten worden geïnspecteerd door de bevelhebber, kolonel Graf. Ⓒ Foto AP

ROME - Mogelijk gaat de Zwitserse Garde voor het eerst in haar eeuwenlange geschiedenis vrouwen rekruteren. Volgens Zwitserse media wordt bij de bouw van de nieuwe kazerne van de Garde in het Vaticaan ook met vrouwelijke leden van de pauselijke lijfwacht rekening gehouden. Het is een teken aan de wand. Uiteindelijk moet de paus natuurlijk beslissen, maar Franciscus wil juist meer vrouwelijke macht in het Vaticaan.