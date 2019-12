Ferme taal over Brexit

Boris Johnson spreekt voor het eerst het parlement toe na zijn verkiezingsoverwinning afgelopen week. Ⓒ foto AFP

LONDEN/BRUSSEL - Ook als er geen handelsakkoord is snijden de Britten eind volgend jaar de banden met de EU door. De Britten zullen geen verlenging van de onderhandelingen over een dergelijk akkoord aanvragen. Volgens de EU is een kans op een snel akkoord nihil.