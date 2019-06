PvdA: extra geld voor leraren

Lodewijk Asscher (PvdA). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De PvdA dreigt in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting te stemmen als er geen extra geld komt voor leraren. „We hebben een gigantisch probleem in het onderwijs, dat een hele generatie raakt”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in Trouw.