’Virus Waanzin’: zondag weer naar Malieveld

Jan Engel van Virus Waanzin laat weten dat de demonstratie komende zondag is aangemeld bij de gemeente Den Haag, maar dat er nog geen toestemming voor is gegeven.

Een woordvoerder van de groep zegt dat het aanvankelijk de bedoeling was zondag ook in een aantal andere steden te betogen, maar dat daar om organisatorische redenen van wordt afgezien. Opiniemaker Maurice de Hond, een criticus van het Nederlandse coronabeleid, schaarde zich eerder al achter het initiatief.

Rellen

Afgelopen zondag liep een eerder door de rechter verboden protest uit de hand nadat hooligans en andere relschoppers tekeergingen tegen de ME en politie. In totaal werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

Het geweld zette kwaad bloed bij de politie. Op sociale media klonk veel kritiek op het optreden van de veiligheidsdiensten. De korpschef deed een oproep aan burgers om niet te snel op basis van een filmpje een oordeel te vellen.