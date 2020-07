Zeker 3 miljard dieren dood of gevlucht door bosbranden Australië

SYDNEY - De bosbranden in Australië begin dit jaar hebben zeker 3 miljard dieren gedood of op de vlucht gejaagd. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) op basis van een onderzoek geleid door de University of Sydney. In januari, toen de bosbranden nog in grote delen van de staat New South Wales woekerden, werd geschat dat het om 1 miljard dieren ging.