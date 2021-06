Celstraffen van zes jaar voor flatexplosie Groningen

Bij de explosie werd de gevel van het appartement van M. weggeblazen. Ook drie andere flatwoningen van het complex in de wijk Beijum waren naderhand onbewoonbaar. M. en zijn vriendin raakten gewond. Volgens de rechtbank in Groningen is er sprake van voorwaardelijk opzet: M. en B. wisten wat de risico’s waren. Met hun handelen hebben zij niet alleen zichzelf maar ook anderen in levensgevaar gebracht, aldus de rechter.

’Knalfeest’

M. en B. waren al een tijdje bezig met het maken van explosieven voor een plofkraak. De rechter ziet daarvoor voldoende bewijs. In de woning lag onder meer 400 gram van de explosieve stof TATP en 900 gram ammoniumnitraat, een deel daarvan onder het bed van M. Daarnaast werden door de politie recepten voor TATP gevonden en diverse materialen die gebruikt worden bij plofkraken. Op een laptop stonden instructies voor het opblazen van een geldautomaat in een map met de titel ’knalfeest’.

Het duo heeft altijd ontkend. Zo waren aangetroffen jerrycans met verdachte stoffen bedoeld voor het schoonmaken van een vijver voor koikarpers, aldus M.

De straffen komen overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie. De vriendin van M. werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.