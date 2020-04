Dodelijkste dag voor Verenigd Koninkrijk sinds begin coronacrisis

Het dagelijkse dodental ligt daarmee hoger dan het ooit is geweest in het zwaar getroffen Italië. Daar maakten de autoriteiten op de dodelijkste dag melding van 969 overleden patiënten. Dat was op 27 maart.

In het Verenigd Koninkrijk staat het dodental inmiddels op 8958. Het Italiaanse dodental steeg vrijdag met 570 naar 18.849. Geen enkel land heeft meer sterfgevallen door het coronavirus gemeld.

De prominentste Britse coronapatiënt, premier Boris Johnson, is inmiddels aan de beterende hand. Hij heeft de intensive care verlaten en kan volgens zijn woordvoerder „korte stukjes lopen” tussen rustperiodes.

De 55-jarige premier heeft volgens de zegsman „met zijn artsen gesproken en het hele medische team bedankt voor de geweldige zorg die hij heeft gekregen.” Het is nog onduidelijk wanneer Johnson het ziekenhuis kan verlaten.