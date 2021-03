Australische tiener sterft na steek giftige kwal

De 17-jarige jongen werd op 22 februari gestoken toen hij in de zee aan het zwemmen was vlakbij het dorpje Bamaga in het noorden van Queensland. Hij werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij uiteindelijk op 1 maart overleed.

Giftigste kwal ter wereld

De jongen werd gestoken door de Australische Zeewesp, de meest giftige kwal ter wereld. Om die reden wordt de kwal ook wel de ’hand van de dood’ genoemd. De kwal leeft voornamelijk in tropische wateren ten noorden Australië. Het wordt aan de noordelijke kust van Australië ook aangeraden om een speciaal zwempak te dragen als je een duik neemt tijdens de zomermaanden.

Volgens de bioloog Lisa-Ann Gershwin is het de eerste keer sinds 2006 dat er iemand overlijdt ten gevolge van zo’n kwallenbeet. „Helaas gebeurde het toen ook in de buurt van het stadje Bamaga”, vertelde ze aan ABC. Volgens Gershwin zou niet iedereen overlijden na zo’n beet maar zijn mensen die wat verder wonen van het stadje kwetsbaarder, omdat ze niet altijd weten wat ze moeten doen.