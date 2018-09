Rechter laat Saakasjvili vrij

„Dit is een zeer moedig besluit van de rechter”, reageerde de stateloze Saakasjvili maandagavond op zijn vrijlating. Hij hoeft zich nu tenminste niet met een enkelband om tot zijn achterban te richten. „Ik kan weer rechtstreeks met hen praten.”

Getrouwd met Nederlandse Sandra

De 49-jarige Saakasjvili, getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, wordt beschuldigd van steun aan een criminele organisatie. Hij zou omgerekend honderdduizenden euro’s van oud-staatshoofd Viktor Janoekovitsj hebben aangenomen om protestacties te organiseren tegen president Petro Porosjenko.

Die was ooit een vriend, maar nu leven beiden in onmin. Dat kostte Saakasjvili, die zich na zijn arrestatie een krijgsgevangene van de bevoorrechte klasse noemde, zijn Oekraïense paspoort. Dat gaf Porosjenko hem in 2015 om als gouverneur orde op zaken te komen stellen in havenstad Odessa.