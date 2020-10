’Beoogd vaccin AstraZeneca veelbelovend dankzij genetische instructies’

Dat maakt de werking van het middel doelmatiger, omdat het een krachtige reactie van het immuunsysteem van de patiënt veroorzaakt. Goed nieuws voor de bestrijders van het virus, zegt de leider van het onderzoek, David Matthews van de Universiteit van Bristol donderdag tegen persbureau Reuters.

De ’vaccinbrouwers’ van AstraZeneca Oxford hebben recent ook met tegenslagen te maken gehad. Woensdag werd bekend dat een jonge Braziliaan was overleden die als proefpersoon betrokken was bij de ontwikkeling van het middel. Het is niet bekend waar de Braziliaan aan is overleden, maar waarnemers vermoeden dat hij het beoogde middel niet heeft gekregen omdat anders de proefnemingen al waren stopgezet. Vermoedelijk zat de man in de groep die een placebo kreeg, melden ook bronnen aan BILD en Bloomberg.

Volgens Braziliaanse media gaat het om de arts João Pedro R. Feitosa (28), voormalig geneeskundestudent aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro.

Proeven in de VS met het middel liggen al meer dan een maand stil. Het onderzoek werd stilgelegd toen een proefpersoon in Engeland ziek werd in september. Het is echter recent weer hervat in Brazilië, India, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.