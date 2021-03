Isolatiecel dreef wetenschapster tot wanhoop: ’Ik dacht dat ik zelfmoord zou plegen’

„Je wordt helemaal gek. Het heeft zoveel schade aangericht, het deed mij fysiek pijn”, zei Moore-Gilbert tegen Sky News Australia. Ze zat zeven maanden lang vast in een cel van 4 vierkante meter met alleen een telefoon om met de bewakers te communiceren. „Ik dacht dat ik zelfmoord zou plegen.”

De Midden-Oostendeskundige werd in september 2018 opgepakt in Iran toen ze daar was voor een conferentie. Na negen maanden werd ze tot 10 jaar celstraf veroordeeld wegens spionage. Tijdens haar gevangenschap verzette ze zich tegen de straf door onder meer een hongerstaking.

’Ik had zo kunnen ontsnappen’

In het interview zegt Moore-Gilbert dat ze eenmaal geprobeerd heeft om te ontsnappen. „Ik dacht bij mezelf, waarom niet? Ik heb toch niets te verliezen.” Toen ze zichzelf eenmaal op de muur had gehesen, besloot ze toch terug te gaan naar haar cel. „Ik had zo kunnen ontsnappen richting de dichtstbijzijnde stad, maar ik spreek de lokale taal niet en had gevangeniskleren aan. Ik werd bang voor de consequenties als ik zou worden gepakt.”

Moore-Gilbert werd in 2020 vrijgelaten als onderdeel van een gevangenenruil. Drie Iraniërs die in het buitenland waren opgepakt werden terug naar Iran gestuurd. Nederland ondertekende in februari een initiatief tegen dit soort zogeheten ’gijzelaarsdiplomatie’. Canada startte het initiatief tegen het vastzetten van buitenlandse burgers om diplomatieke druk uit te oefenen op andere landen.