Speciale afdeling weer open en extra handjes Ziekenhuizen bereiden zich voor op nieuwe coronagolf

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Nederland, Purmerend, 20 juni 2022. Het Dijklander ziekenhuis, locatie Purmerend. Dit ziekenhuis heeft weer een coronaafdeling. Fotografie: Jean-Pierre Jans Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De toegenomen coronadruk is inmiddels ook merkbaar in de zorg. Zo heeft het eerste Nederlandse ziekenhuis alweer een speciale corona-afdeling moeten openen. Toch hangt een doemscenario nog niet direct in de lucht. „Er is echt meer immuniteit in de bevolking.”