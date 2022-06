Premium Het beste van De Telegraaf

Zorg ziet opmars corona: meer patiënten op verpleegafdeling

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Nederland, Purmerend, 20 juni 2022. Het Dijklander ziekenhuis, locatie Purmerend. Dit ziekenhuis heeft weer een coronaafdeling. Fotografie: Jean-Pierre Jans Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De toegenomen coronadruk is inmiddels ook merkbaar in de zorg. Zo heeft het eerste Nederlandse ziekenhuis alweer een speciale corona-afdeling moeten openen. Toch hangt een doemscenario nog niet direct in de lucht. „Er is echt meer immuniteit in de bevolking.”