Nu veel rustiger in Staphorst, elders wel honderden kerkgangers

Veelal stemmig gekleed lopen en fietsen de bezoekers zondagmorgen richting Dorpskerk. „Er is bagger over ons uitgestort”, zegt een in het zwart geklede man terwijl hij de pers tegenover de kerk voorbij loopt. „Ik heb zes dagen nodig gehad om dat weg te poetsen.” Enkelen doen vlak voor binnenkomst een mondkapje op. De kerk laat het aan de bezoekers zelf over hoe ze daarmee omgaan. Een vrouw in klederdracht, gevraagd om commentaar, noemt het schandelijk dat journalisten op de rustdag aan het werk zijn.

In het kerkgebouw wordt bij aanvang van de dienst de mensen nog eens op het hart gedrukt voldoende afstand te houden. „Houdt afstand en praat niet met de pers. Ze proberen u te verleiden maar uiteindelijk zijn ze uit op sensatie”, zegt dominee Van Marle vanaf de kansel. In de kerk wordt teruggeblikt hoe Staphorst in het nieuws kwam en „hoe we de afgelopen week het centrum zijn geworden van smaad, spot en verachting.” Het toestaan van slechts dertig kerkgangers „zou het gemeenteleven totaal ontwrichten”, aldus de dominee.

Naast het aantal bezoekers is deze zondag ook het zingen beperkt. De gemeentezang is echter „een wezenlijk belangrijk onderdeel van de eredienst” en daarom heeft de kerk besloten wel te blijven het zingen.

Hoeveel kerkgangers er zondag in de kerk zaten, is niet bekendgemaakt. Over het terugbrengen van het aantal bezoekers had de kerk afgelopen week contact met de gemeente Staphorst. „Wij staan aan de zijlijn. De kerk bepaalt uiteindelijk zelf”, zei een woordvoerder van de gemeente.

Barendrecht

De kerk in Staphorst staat niet op zichzelf. In een kerk in Barendrecht komen 250 mensen bij elkaar die ook zingen, meldt RTV Rijnmond. Ook in Barneveld komen vierhonderd tot vierhonderdvijftig mensen per keer samen. „Maar we houden ons keurig aan de regels”, reageert woordvoerder Hans van der Velde bij Omroep Gelderland: „Het orgel speelt zachter en we zingen ingetogen.” Volgens hem zitten mensen die niet samen een gezin vormen altijd anderhalve meter uit elkaar.

„Wij hebben een hele grote kerk. Een hoog gebouw, met goede ventilatie”, voegt een woordvoerder toe. Normaal passen er zo’n tweeduizend mensen in de kerk. „We zijn dus al flink afgeschaald.” Daarbij is er een groep toezichthouders aanwezig, zijn er hygiënemaatregelen genomen en wordt er een gezondheidscheck gedaan, aldus de woordvoerder.

Er waren zondag dus verschillende kerken waar meer dan dertig mensen samenkwamen. Andere kerken, ook de grote geloofsgemeenschap DoorBrekers die normaliter met 2000 mensen bijeenkomen, kiezen wel voor een klein groepje.