Politie vindt heroïne verstopt in stenen bij bedrijven Oudewater: vijf mannen opgepakt

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Politie

OUDEWATER - De politie heeft dinsdag pakketten met heroïne gevonden die in stenen zaten verstopt. De vondst werd gedaan na een inval bij twee bedrijfspanden op bedrijventerrein Tappersheul in het Utrechtse Oudewater. In en rondom de panden stonden veel pallets met stenen en in 108 daarvan lijken de drugs te zijn verstopt. Vijf mannen zijn opgepakt, zo meldt de politie woensdag.