Schaatsen op natuurijsbaan na één nacht matige vorst

Het geheim van de in november geopende ijs- en skeelerbaan zit hem in de ondergrond van de ijsvloer. De bodem heeft doorgaans een gemiddelde temperatuur van circa 9 graden en door de ijsvloer nu te isoleren van de grond door het plaatsen van een laag schuimbeton, ligt er sneller ijs en bovendien ontdooit het minder snel.

Met onbemande sproeiwagens is water op de baan aangebracht, want vernevelen van water werkt beter dan de traditionele manier van onder water laten lopen, is in Winterswijk de gedachte. Professor Gerrit Brem van de TU Twente en zijn student Michael Hop hebben samen met de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) en het bedrijf SuperSub – gespecialiseerd in aanleg van sportvloeren en atletiekbanen – getekend voor dit technische hoogstandje.

Avondklok

De gemeente Winterswijk heeft de vereniging laten weten dat de landelijke coronaregels het niet toelaten dat er tijdens de uren van de avondklok mensen aanwezig zijn op sportaccommodaties. Er kan daarom alleen gesproeid worden voor 21.00 uur en na 04.30 uur. Desondanks ging de baan vanochtend open.

Rond het middaguur heeft de Winterswijkse ijsvereniging al 175 man – in verschillende ploegen – op het ijs gehad. Het ijs is nog steeds van goede kwaliteit en er staan ook aardig wat toeschouwers achter hekken, rekening houdend met de coronaregels, te kijken naar wat er zich afspeelt. Van Prooije: „Er zijn geen signalen dat het ijs minder wordt. Vanuit Nijmegen komt nu nog een voormalig top-amateurschaatser deze kant op.”

Internationale aandacht

Internationaal trekt de baan ook de aandacht. Deze week was de Winterswijkse natuurijsbaan onderwerp van een reportage op BBC World Service. Reporter Matthew Kenyon heeft vrijwilligers van de vereniging gezelschap gehouden in de nacht van 9-10 januari, vertelt woordvoerder Henrik van Prooije weten. „Geweldig dat we zo in het nieuws komen. We hebben dit seizoen uitgetrokken om ons systeem verder te testen en waar mogelijk te optimaliseren en om binnen de coronabeperkingen onze leden te laten schaatsen. Ondanks de beperkingen van de avondklok gaan we deze dagen toch aan de slag om ervaring op te doen en dan maar ’kieken wat ’t wordt’”, aldus de Achterhoeker.