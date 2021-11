Premium Het beste van De Telegraaf

Persfotograaf ongewild ineens zelf nieuws na mishandeling: ’Ik ben nooit eerder bang geweest’

Door Eric Lorier Kopieer naar clipboard

Caspar Huurdeman. Ⓒ Bob Awick

BAARN - Het gaat weer goed met hem. Slecht geslapen uiteraard, maar verder alles oké. Persfotograaf Caspar Huurdeman is vrijdagochtend ook gewoon weer aan de slag gegaan, nadat hij de avond ervoor tijdens zijn werk in Bunschoten is mishandeld en van zijn camera werd beroofd. „Voor zover ik eraan toe kom tenminste. Ik ben ontzettend druk met het beantwoorden van alle berichtjes en met het geven van interviews. Ja, dan ben je zelf ineens nieuws.”