Tien jaar cel voor hoofdverdachte Yassine A. (21) in afpersingszaak Hedel

Medewerkers van het fruitbedrijf worden al sinds 2019 bedreigd. Aanleiding is vermoedelijk de vondst van een partij cocaïne in een van de fruittransporten, waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Het bedrijf ontving daarna dreig-sms’jes waarin 2,5 miljoen euro aan bitcoins werd geëist. De sms-berichten gingen gepaard met een reeks aanslagen met brandbommen op woningen in 2020.

A., die niet bij de uitspraak aanwezig was, heeft volgens de rechtbank adressen van slachtoffers verstrekt aan de uitvoerders en gaf ze explosieven mee. In zijn ouderlijk huis is een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf gevonden, met daarop zijn vingerafdrukken en aantekeningen van zijn halfbroer Ali G. Die had volgens het Openbaar Ministerie de supervisie en gebruikte A. als „adjudant” en „doorgeefluik.”