Zeven mannen in afpersingszaak Hedel veroordeeld tot maximaal 10 jaar cel

De hoogste straf is voor Hilversummer Yassine A., de 21-jarige halfbroer van hoofdverdachte Ali G. Die laatste staat eind juni terecht voor betrokkenheid bij nog veel meer aanslagen. Yassine A. was zijn ,,adjudant”, zoals het Openbaar Ministerie het uitdrukte. Hij voorzag volgens de rechtbank de aanslagplegers van de namen en adressen van de doelwitten en gaf ze de explosieven. ,,Zonder hem zouden de aanslagen niet zijn gepleegd”, zegt de rechtbank.

Zijn straf viel zes jaar lager uit dan de eis, omdat de rechtbank niet alle hem verweten feiten bewezen vond.

Alle verdachten maakten zich volgens de rechtbank ,,schuldig aan betrokkenheid bij aanslagen die gaandeweg een steeds angstaanjagender en terroristisch karakter kregen”.

Partij cocaïne

Het drama voor De Groot en de werknemers begon in mei 2019 met de vondst van een partij cocaïne in een lading fruit. De politie werd ingeschakeld en de drugs werden in beslag genomen. Daarop ontvingen de directieleden van De Groot dreigende en intimiderende sms’jes. Als ze geen 2,5 miljoen in bitcoins zouden betalen, dan zouden er aanslagen volgen.

Dat bleken geen loze woorden. De aanslagplegers kregen door een fout van het Openbaar Ministerie een lijst in handen met de namen en adressen van (ex)personeelsleden, waarna tussen 5 oktober en 25 november 2020 acht woningen van tientallen volkomen onschuldige mensen werden bestookt met zware vuurwerkbommen. De aanslagen werden steeds ’s nachts gepleegd op het moment dat de bewoners lagen te slapen.

Volgens de rechtbank hielden de aanslagen niet alleen de werknemers in een ijzeren greep, maar de hele Bommelerwaard. Het mag een wonder heten dat er geen dodelijke slachtoffers vielen. Twee broers van wie het huis in brand werd gestoken, wisten ternauwernood aan de dood te ontsnappen door uit het raam te springen. Hun huis werd volledig verwoest.

Undercoveragenten

Vijf uitvoerders van de aanslagen kregen gevangenisstraffen van achttien maanden tot acht jaar. Een zesde uitvoerder die nog minderjarig was ten tijde van de aanslagen kreeg de maximale jeugddetentie van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Tijdens de rechtszaak leverden advocaten forse kritiek op de inzet van undercoveragenten. Die zouden een verdachte die bij meerdere aanslagen als chauffeur optrad, in een busje onder druk hebben gezet door zich voor te doen als criminelen. De rechtbank vindt dat er niets onrechtmatigs is gebeurd, ook al ,,is het een gemis” dat verzuimd werd het gesprek op te nemen. ,,Het ging om een eenmalige en beperkte actie van drie kwartier en er was voldoende reden om de methode in te zetten omdat de aanslagen voortduurden en in ernst toenamen.” Andere opsporingsmethoden faalden, zegt de rechtbank.

Naderhand is deze verdachte teruggekomen op zijn belastende verklaringen. Niet omdat hij zou hebben gelogen, maar omdat hij en zijn familie werden bedreigd, aldus de rechtbank.

De veroordeelde verdachten moeten van de rechtbank de slachtoffers ook smartengeld en schadevergoedingen betalen, variërend van vijfduizend tot zeventigduizend euro.