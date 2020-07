Hoe twee jonge Vietnamezen overleden in een koelwagen

Twee jonge Vietnamezen bereiken ons land begin 2019 als alleenstaande minderjarige vreemdeling. Enkele maanden later worden hun lichamen met die van 37 andere slachtoffers op een verlaten industrieterrein in een Engels dorpje uit een koelwagen gehaald. De Nederlandse politie volgde het duo op de voet tijdens, wat later blijkt, het begin van hun dodenrit, maar greep niet in. Hoe kon het zo gruwelijk misgaan? Een reconstructie van een mensensmokkeldrama.