Japanse professor ontwikkelde de ’lik-tv’

Het apparaat, dat de naam ’Taste the TV’(Proef de tv) gekregen heeft, gebruikt een carrousel van tien ’smaakpatronen’ die in combinatie met elkaar de smaak en geur van een bepaald voedsel kunnen creëren. Die wordt dan op een hygiënische folie gespoten die over een plat tv-scherm is gerold, zodat de tv-kijker daarna het scherm af kan likken.

Verbinding

Volgens professor Homei Miyashita kan deze technologie in deze tijden van corona voor meer verbinding tussen de mensen zorgen. „Het doel is om het mogelijk te maken dat mensen de ervaring krijgen van bijvoorbeeld in een restaurant eten aan de andere kant van de wereld, zonder daarvoor hun huis uit hoeven”.

Myashita, die aan de Meiji Universiteit in Tokio met een team van 30 studenten werkt, heeft al een scala aan smaakgerelateerde apparaten ontwikkeld, zoals een vork die voedsel rijker doet smaken. Het prototype van de ’lik-tv’ heeft hij het afgelopen jaar zelf gebouwd. Een commerciële versie zou voor ongeveer 800 euro op de markt gebracht kunnen worden.

Spelletjes

Volgens de professor zou de tv ook geschikt zijn voor educatieve doeleinden, zoals afstandsonderwijs voor sommeliers en koks. Ook zouden er prima proefspelletjes en quizzen mee gespeeld kunnen worden.

Myashita is in gesprek met verschillende bedrijven om de technologie ook op andere manieren op de markt te brengen. De spraytechnologie kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een toastje naar pizza of chocola te laten smaken.

Voor student Yuki Hou, die de ’Taste the TV’ voor de pers demonstreerde, kan de lik-tv in ieder geval niet meer stuk. Ze vroeg het scherm om de smaak van chocola, en na een paar pogingen spoten de smaakpatronen de smaak op het scherm. „Het smaakt echt naar melkchocola,” aldus de studente. „Het is zo zoet als chocoladesaus”.