Verdachten (15 en 16 jaar) fatale steekpartij Middelburg verdacht van moord

Drie dagen na het steekincident werden de twee verdachten aangehouden. Volgens vrienden van het slachtoffer was de aanleiding voor de steekpartij een ruzie om een pakje sigaretten. „Het is totaal zinloos. Tim had een pakje sigaretten van de jongens geleend, maar niet teruggegeven. Dit ging om een wraakactie in verband met de sigaretten”, zegt Remy, die Tim kent van school eerder tegen De Telegraaf. Andere tieners stellen dat het ging om veertig tot vijftig euro of juist om een meisje.

Gezien de leeftijd van de verdachten werd de zitting achter gesloten deuren gehouden. Dit geldt ook voor opvolgende zittingen in deze zaak. De volgende zitting staat gepland op 21 juni 2022.

De verdachten zitten sinds hun voorgeleiding op 14 januari in voorlopige hechtenis.