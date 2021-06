LIVE | VK meldt hoogste aantal besmettingen sinds begin februari

17.40 - VK meldt hoogste aantal besmettingen sinds begin februari

Het Verenigd Koninkrijk telde woensdag 16.135 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat is het hoogste dagcijfer sinds begin februari. Maandag en dinsdag werden respectievelijk 10.633 en 11.625 gevallen geregistreerd.

De Delta-variant, die voor het eerst in India werd vastgesteld, is in het Verenigd Koninkrijk dominant en verantwoordelijk voor het toegenomen aantal infecties. Deze zou 40 tot 60 procent besmettelijker zijn dan de Alfa-variant, die voorheen overheersend was. Sinds begin mei testen steeds meer Britten positief op het virus.

Het Verenigd Koninkrijk worstelde begin dit jaar nog met een zware coronagolf. Op het hoogtepunt werden meer dan 80.000 besmettingen per dag gemeld, maar de autoriteiten wisten de cijfers omlaag te krijgen met strenge maatregelen en een hoog vaccinatietempo. Door de afname konden er beperkingen worden opgeheven, maar toekomstige versoepelingen komen in gevaar nu het aantal besmettingen blijft stijgen.

15.58 - GGD Kennemerland komt met reservelijst voor overgebleven vaccins

Mensen uit de regio Kennemerland kunnen zich vanaf donderdag inschrijven op een reservelijst voor een versnelde coronavaccinatie. Als de GGD aan het einde van de dag vaccins over heeft, worden mensen die op de lijst staan opgeroepen om last-minute een prik te komen halen.

„Aanmelden kan ook wanneer er al een afspraak op een later moment gepland staat”, benadrukt de gezondheidsdienst van Haarlem en omstreken. Die gebruikte al langer zogeheten surpluslijsten om te voorkomen dat overgebleven doses coronavaccin aan het eind van de dag in de prullenbak zouden belanden. Op die lijsten stonden tot nu toe alleen zorgmedewerkers en mensen in andere beroepen die direct contact hebben met mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Voortaan mag iedereen die in 2003 of eerder is geboren zich inschrijven. „Doordat de vaccinatiecampagne nu op stoom is en verschillende voorkeursdoelgroepen gevaccineerd zijn, is ervoor gekozen om de lijst open te stellen voor aanmeldingen”, aldus de GGD. Wie op deze manier versneld een eerste prik krijgt, kan op de vaccinatielocatie meteen een afspraak maken voor de tweede. Als mensen minimaal vijf weken eerder de eerste prik hebben ontvangen, mogen ze ook via de reservelijst een tweede dosis halen.

Mensen die ooit een heftige allergische reactie hebben gehad, komen niet in aanmerking. Zij moeten in plaats van het gebruikelijke kwartier een half uur in de gaten gehouden worden. Dat is niet handig, omdat de overgebleven vaccins vaak net voor sluitingstijd worden toegediend. Ook mensen die in de afgelopen acht weken Covid-19 hebben gehad en mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin kunnen niet op de reservelijst. Dat laatste vaccin is bij GGD niet voorhanden en het combineren van verschillende coronavaccins wordt vooralsnog niet gedaan in Nederland. De Gezondheidsraad moet daar eerst nog advies over uitbrengen.

16.22 - Delta-variant rukt op: binnenkort 90 procent in Europese Unie

De Delta-variant van het coronavirus rukt snel op in de Europese Unie en enkele buurlanden. De variant, die in India werd ontdekt, zal eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen, verwacht de Europese gezondheidsinstantie ECDC in Stockholm.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding benadrukt dat de Delta-variant besmettelijker is dan andere varianten, zoals de Alfa-variant uit Groot-Brittannië, die nog overheerst. Het is zeer waarschijnlijk dat de Delta-variant deze zomer op grote schaal zal circuleren, vooral onder jongere personen die niet worden gevaccineerd, aldus de ECDC. Dit zou een risico kunnen vormen voor kwetsbaardere personen om besmet te raken, ernstig ziek te worden of te overlijden als die niet volledig zijn gevaccineerd.

15.59 - Nieuwe coronatest ontwikkeld: check scherm van mobiele telefoon

Het scherm van een mobiele telefoon is een prima manier om vast te stellen of iemand het coronavirus onder de leden heeft. Een monster nemen van het display geeft een even duidelijk antwoord als de veelgebruikte PCR-test, waarbij mensen teststaafjes in hun neus en mond krijgen. Dat concluderen Britse onderzoekers.

De methode heet Phone Screen Testing (PoST) en is ontwikkeld door een team van University College in Londen. Als mensen met corona praten tijdens het bellen, kunnen virusdeeltjes op het scherm terechtkomen. Bovendien hebben ze mogelijk virusdeeltjes op de vingers waarmee ze swipen.

Het testen van het telefoonscherm is minder ingrijpend dan teststokjes in neus en mond steken. Mensen zullen dan eerder bereid zijn om zich te laten testen, denken de onderzoekers. Bovendien is de testmethode goedkoper voor arme landen, waar minder mensen gevaccineerd zijn tegen het virus en dus meer mensen nog kans lopen besmet te raken.

Coronabesmettingen worden momenteel vooral vastgesteld met slijmmonsters uit neus en keel. Het is ook mogelijk om in het bloed te zoeken naar antistoffen tegen het coronavirus, om duidelijk te maken of iemand besmet is geweest. Daarnaast zijn er ademtests en China heeft soms anale coronatests uitgevoerd, onder meer bij Amerikaanse diplomaten.

Ⓒ ANP / HH

15.38 - 679 nieuwe coronabesmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn 679 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige week woensdag, toen het instituut 1027 positieve testen noteerde. Het gemiddelde aantal dagelijkse meldingen is daarmee ook weer verder gedaald, tot 764.

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het betere weer helpt volgens het RIVM ook. Ruim een maand geleden registreerde het instituut nog zo’n 6000 positieve testen per dag. Dat aantal is dus in korte tijd gekelderd. Het aantal positieve testen ligt nu al zes dagen achtereen onder de duizend per dag. Tussen maandag- en dinsdagochtend werden 724 besmettingen gemeld.

Rotterdam telde afgelopen 24 uur de meeste gevallen: 36. In Utrecht kregen 33 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Amsterdam registreerde 32 positieve tests, in Den Haag waren 29 nieuwe gevallen en in Breda 16.

Van vier mensen is doorgegeven dat ze zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij bijna 1,7 miljoen mensen vastgesteld. Van hen zijn er volgens de officiële cijfers 17.748 overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

15.29 - Afsprakennummer voor coronatesten is weer bereikbaar

Mensen kunnen weer telefonisch een afspraak maken voor een coronatest. Het nummer 0800-1202 is weer bereikbaar.

Het telefoonnummer van de GGD’en was woensdag enkele uren achtereen moeilijk te bereiken. Dat kwam door enorme drukte bij het speciale nummer waar mensen een afspraak kunnen maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Meer dan 100.000 mensen belden tegelijk met het nummer 0800-1295, waardoor de lijnen overbelast waren.

Vervolgens probeerden mensen het algemene nummer voor prikafspraken (0800-7070) te bellen, waardoor ook dat nummer overbelast raakte. Vervolgens sloegen de problemen over naar het nummer voor testafspraken.

13.05 - Delta-variant nu al 40 procent van de besmettingen in Amsterdam

Bij ruim 40 procent van de positieve coronatesten die bij de GGD in Amsterdam zijn afgenomen, is de besmettelijker Delta-variant van het virus aangetroffen. Dat vertelt Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD aan het ANP. Vorige week meldde coronaminister Hugo de Jonge nog dat in de grote steden 10 procent van het aantal coronabesmettingen van deze variant kan zijn.

Het gaat om een voorlopige uitslag van een steekproef van de testmonsters uit de week die liep tot 20 juni, die de GGD door het Amsterdam UMC heeft laten analyseren. Zo’n honderd monsters werden bekeken. In de steekproef van een week eerder werd nog maar in 7 procent van de gevallen de Delta-variant aangetroffen.

De Delta-variant, eerder de ’Indiase variant’ genoemd, kan volgens Van Duijnhoven volgende week al dominant zijn in de hoofdstad. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige vaccins bestand zijn tegen de Delta-variant.

Daling vertraagt

Het totaal aantal positieve besmettingen in Amsterdam blijft dalen, maar wel steeds minder snel. Vorige week ging het om een daling van 4 procent ten opzichte van de week ervoor. Landelijk meldde het RIVM over ongeveer dezelfde periode een daling van het aantal besmettingen van 36 procent ten opzichte van een week eerder. In Amsterdam is het aantal besmettingen onder jongeren van 13 tot 18 jaar zelfs alweer aan het toenemen, aldus Van Duijnhoven.

Vooral jongeren die op vakantie gaan in Albufeira (Portugal) en Mallorca nemen de Delta-variant mee naar de hoofdstad. Van de besmettingen onder deze groepen worden aparte steekproeven geanalyseerd. Van de besmette jongeren die terugkwamen van het Spaanse eiland nam volgens de laatste analyses 90 procent de Delta-variant mee. Van de jongeren die terugkwamen uit Albufeira gaat het om ongeveer de helft.

Of het deze jongeren zijn die het aantal gevallen van de Delta-variant zo rap doen stijgen onder alle Amsterdammers is moeilijk te zeggen, aldus Van Duijnhoven. „Deze variant circuleert al weken in Nederland.” Volgens haar is de snelle verspreiding van de variant niet direct reden tot paniek. „De absolute aantallen besmettingen blijven nog wel dalen. En we zijn volop aan het vaccineren. Bovendien is het zomer, waardoor het virus minder makkelijk rondgaat.” Het wordt volgens haar wel „spannend” wanneer het straks weer kouder wordt. Volgens Van Duijnhoven gaat de verspreiding van de Delta-variant „zoals verwacht. We zagen ditzelfde beeld bij de opmars van de Alfa-variant, voorheen de Britse variant genoemd.”

11.10 - Afsprakennummer voor coronatesten moeilijk bereikbaar

Mensen kunnen moeilijk het telefoonnummer voor afspraken voor coronatests (0800-1202) bereiken. Dat komt door de enorme drukte bij twee andere nummers van de GGD. Dit zijn de telefoonnummers voor afspraken met het Janssen-vaccin (0800-1295) en het algemene nummer voor prikafspraken (0800-7070). Daar liggen alle lijnen plat.

GGD GHOR Nederland vraagt mensen online een afspraak voor een coronatest of een vaccinatie te maken.

Het is sinds 10.00 uur mogelijk om een afspraak met het Janssen-vaccin te maken. In de eerste minuten waren er ”70.000 belpogingen” bij 0800-1295, zegt de GGD.

10.00 - Telefoonnummer voor prikafspraak Janssen is 0800-1295

Het telefoonnummer waar mensen vanaf woensdag naartoe kunnen bellen voor het maken van een afspraak voor een prik met het coronavaccin van Janssen is 0800-1295. Sinds 10.00 uur is het nummer beschikbaar. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte het nummer woensdagochtend op zijn ministerie bekend. Direct na ingang lijkt het nummer overbelast te zijn. Mensen meldden rond 10.30 uur op Twitter dat de vaccins al op zouden zijn.

Het is voor het eerst dat mensen in heel Nederland kunnen kiezen welk coronavaccin ze nemen.

Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet. In elke regio is minimaal één locatie beschikbaar waar dat kan gebeuren. De voorraad is nog beperkt, in de eerste twee weken kunnen ongeveer 200.000 mensen een prik krijgen. Hoeveel mensen daarna aan de beurt komen, hangt af van de vraag hoeveel doses Janssen kan leveren.

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten twee inentingen worden gedaan voor een goede werking. Janssen is volgens De Jonge „een ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen.”

Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen naar het nummer bellen.

08.15 - Sydney op slot vanwege uitbraak Delta-variant

De Australische metropool Sydney gaat deels op slot om verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent dat ongeveer een miljoen inwoners de hoofdstad van New South Wales niet meer mogen verlaten zonder geldige reden. Nieuw-Zeeland heeft ondertussen het quarantainevrije vliegverkeer met die deelstaat opgeschort.

De autoriteiten in New South Wales grijpen in nadat in een dag tijd zeker dertien nieuwe coronabesmettingen waren gemeld in de grootste stad van Australië. Lokale media berichten dat veel mensen besmet raakten op een verjaardagsfeest in voorstad West Hoxton. Daar waren tientallen mensen aanwezig, waarvan er zeker tien het virus hebben opgelopen.

Dergelijke uitbraken zetten de Australische strategie om het virus buiten de deur te houden onder druk. Reizigers moeten na aankomst in quarantaine in een hotel. Het lukte bij herhaling echter niet om verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant zo te voorkomen. Dat leidde tot lokale lockdowns die het economische herstel hinderen.

Ook inwoners van Sydney krijgen nu te maken met dergelijke maatregelen. Er moeten in veel gebouwen weer mondkapjes worden gedragen en huishoudens mogen maximaal vijf gasten over de vloer hebben. De reisbeperkingen voor inwoners van bepaalde stadsdelen gelden zeker een week.

07.15 - Een derde coronasubsidie onderwijs naar private partijen

Naar schatting een derde van de ruim 90 miljoen euro die middelbare scholen afgelopen jaar ontvingen van de overheid voor het wegwerken van corona-achterstanden in het onderwijs, is uitgegeven aan private partijen. Het gaat hierbij om huiswerk-, bijles en examentrainingsbedrijven. Dat meldt Trouw na een enquête van Investico, onderzoeksplatform voor deze krant, EenVandaag en de Groene Amsterdammer.

De enquête werd gehouden onder 574 middelbare scholen, waarvan er 135 reageerden. Het onderzoek wijst uit dat een derde van de scholen de subsidie binnen de eigen instelling besteedt. Veel schoolleiders zijn volgens Trouw tevreden met de diensten van de huiswerkbedrijven. Toch voelen ze zich er niet fijn bij dat ze taken uitbesteden die ze voorheen zelf vervulden.

De directeur van het Haagse Segbroek College geeft onder meer aan dat een deel van de door hen ontvangen enkele tonnen werd gespendeerd aan het laten geven van extra ondersteuningsuren door de eigen docenten. Het grootste deel ging echter op aan huiswerkbegeleiding en examentraining door externe bedrijven. De directeur zegt dat al veel wordt gevraagd van de eigen docenten, en dat het aantrekken van extra docenten niet lukt vanwege het lerarentekort. De rector-bestuurder van Het Baarnsch Lyceum zegt dat als hij al een eerstegraads wiskundeleraar vindt, hij die voor de klas zet, en niet gaat inzetten voor huiswerkbegeleiding.

04.00 - Nieuw-Zeeland extra alert na positieve test Australische toerist

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is woensdag het dreigingsniveau voor corona een level opgeschroefd, nadat een Australische die afgelopen weekend in de stad verbleef positief is getest voor Covid-19. Vanaf woensdag 18.00 uur worden inwoners in de stad daarom gevraagd afstand van elkaar te houden, zeker tot en met zondag. Kantoren, scholen en andere bedrijven kunnen wel gewoon open blijven.

De toeriste testte positief bij haar terugkomst in Sydney. Uit voorzorg zijn passagiers van twee vluchten tussen Australië en Nieuw-Zeeland gevraagd om in isolatie te gaan en zich te laten testen op corona. Ook heeft Nieuw-Zeeland het quarantainevrije vliegverkeer vanuit de Australische staat New South Wales voor drie dagen opgeschort. In de staat zijn de afgelopen week 21 nieuwe coronagevallen gemeld.

Nieuw-Zeeland opende afgelopen april een zogenoemde ’reisbubbel’, waarbij inwoners zonder quarantaine heen en weer konden vliegen. Die reisbubbel is tot nu toe een paar keer tijdelijk opgeheven vanwege kleine uitbraken van het virus in Australië. In beide landen zijn dankzij snelle en strenge lockdowns de coronabesmettingen relatief laag gebleven.

03.30 - Wie het wil, kan afspraak maken voor coronavaccin Janssen

Voor het eerst kunnen mensen in heel Nederland zelf kiezen welk coronavaccin ze krijgen. Vanaf woensdag kunnen mensen een afspraak maken voor een prik met het vaccin van Janssen. Daarvoor nemen de GGD’en een speciaal telefoonnummer in gebruik. De afgelopen maanden had Nederland de regel ’prikken wat de pot schaft’.

Ⓒ ANP / HH

Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet. In elke regio is minimaal één locatie beschikbaar waar dat kan gebeuren. De voorraad is nog beperkt, in de eerste twee weken kunnen ongeveer 200.000 mensen een prik krijgen. Hoeveel mensen daarna aan de beurt komen, hangt af van hoeveel doses Janssen kan leveren.

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten mensen twee inentingen krijgen. Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen dat nummer bellen.

Je kunt voorstander zijn van corona-vaccinaties én oog hebben voor potentieel nare bijwerkingen. In de podcast ’Het land van Wierd Duk’ aandacht voor de groep die bang is voor de tweede prik: