LIVE | Wie het wil, kan afspraak maken voor coronavaccin Janssen

Op vakantie met corona-reiscertificaat: dit moet je weten

Janssen-vaccin op afspraak: GGD voorziet stormloop

07.15 - Een derde coronasubsidie onderwijs naar private partijen

Naar schatting een derde van de ruim 90 miljoen euro die middelbare scholen afgelopen jaar ontvingen van de overheid voor het wegwerken van corona-achterstanden in het onderwijs, is uitgegeven aan private partijen. Het gaat hierbij om huiswerk-, bijles en examentrainingsbedrijven. Dat meldt Trouw na een enquête van Investico, onderzoeksplatform voor deze krant, EenVandaag en de Groene Amsterdammer.

De enquête werd gehouden onder 574 middelbare scholen, waarvan er 135 reageerden. Het onderzoek wijst uit dat een derde van de scholen de subsidie binnen de eigen instelling besteedt. Veel schoolleiders zijn volgens Trouw tevreden met de diensten van de huiswerkbedrijven. Toch voelen ze zich er niet fijn bij dat ze taken uitbesteden die ze voorheen zelf vervulden.

De directeur van het Haagse Segbroek College geeft onder meer aan dat een deel van de door hen ontvangen enkele tonnen werd gespendeerd aan het laten geven van extra ondersteuningsuren door de eigen docenten. Het grootste deel ging echter op aan huiswerkbegeleiding en examentraining door externe bedrijven. De directeur zegt dat al veel wordt gevraagd van de eigen docenten, en dat het aantrekken van extra docenten niet lukt vanwege het lerarentekort. De rector-bestuurder van Het Baarnsch Lyceum zegt dat als hij al een eerstegraads wiskundeleraar vindt, hij die voor de klas zet, en niet gaat inzetten voor huiswerkbegeleiding.

04.00 - Nieuw-Zeeland extra alert na positieve test Australische toerist

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is woensdag het dreigingsniveau voor corona een level opgeschroefd, nadat een Australische die afgelopen weekend in de stad verbleef positief is getest voor Covid-19. Vanaf woensdag 18.00 uur worden inwoners in de stad daarom gevraagd afstand van elkaar te houden, zeker tot en met zondag. Kantoren, scholen en andere bedrijven kunnen wel gewoon open blijven.

De toeriste testte positief bij haar terugkomst in Sydney. Uit voorzorg zijn passagiers van twee vluchten tussen Australië en Nieuw-Zeeland gevraagd om in isolatie te gaan en zich te laten testen op corona. Ook heeft Nieuw-Zeeland het quarantainevrije vliegverkeer vanuit de Australische staat New South Wales voor drie dagen opgeschort. In de staat zijn de afgelopen week 21 nieuwe coronagevallen gemeld.

Nieuw-Zeeland opende afgelopen april een zogenoemde ’reisbubbel’, waarbij inwoners zonder quarantaine heen en weer konden vliegen. Die reisbubbel is tot nu toe een paar keer tijdelijk opgeheven vanwege kleine uitbraken van het virus in Australië. In beide landen zijn dankzij snelle en strenge lockdowns de coronabesmettingen relatief laag gebleven.

03.30 - Wie het wil, kan afspraak maken voor coronavaccin Janssen

Voor het eerst kunnen mensen in heel Nederland zelf kiezen welk coronavaccin ze krijgen. Vanaf woensdag kunnen mensen een afspraak maken voor een prik met het vaccin van Janssen. Daarvoor nemen de GGD’en een speciaal telefoonnummer in gebruik. De afgelopen maanden had Nederland de regel ’prikken wat de pot schaft’.

Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet. In elke regio is minimaal één locatie beschikbaar waar dat kan gebeuren. De voorraad is nog beperkt, in de eerste twee weken kunnen ongeveer 200.000 mensen een prik krijgen. Hoeveel mensen daarna aan de beurt komen, hangt af van hoeveel doses Janssen kan leveren.

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten mensen twee inentingen krijgen. Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen dat nummer bellen.