China maakt fort van viruslab voor bezoek WHO

Buitenland

Isle of Man stopt met alle coronamaatregelen

Isle of Man in de Ierse Zee heeft alle coronamaatregelen afgeschaft. Maandag is een strenge lockdown van 25 dagen beëindigd en de autoriteiten zetten er nu een punt achter. Het is de eerste plek op de Britse Eilanden waar de toestand weer terugkeert naar normaal, naar die van voor de pandemie.