Al Qaida laat ontvoerde Australische arts (88) vrij na 7 jaar gevangenschap

Kenneth Elliott (88) en zijn echtgenote runden meer dan veertig jaar een kliniek in Burkina Faso, in de buurt van de grens met Mali. Begin 2016 werden ze ontvoerd. Jocelyn Elliott kwam na drie weken vrij. Terreurgroep Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) liet weten het stel te hebben ontvoerd maar de vrouw te hebben vrijgelaten onder druk van de publieke opinie en omdat leiders van de organisatie geen vrouwen wilden betrekken bij de strijd.

Hoe de vrijlating van de arts tot stand is gekomen, is niet bekendgemaakt. De familie liet vrijdag in een verklaring weten: „Op 88-jarige leeftijd en na vele jaren van huis, heeft dokter Elliott tijd en privacy nodig om uit te rusten en op kracht te komen. We danken iedereen voor hun begrip en medeleven.”