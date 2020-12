Automobilist rijdt door na aanrijding fietser in Roosendaal

De botsing was vrijdag in de namiddag op de kruising van de Gastelseweg en de Borchwerf in Roosendaal (Noord-Brabant). „Dankzij camerabeelden kon het voertuig worden opgespoord in Bergen op Zoom. De wagen is in beslag genomen”, aldus de politie. „De eigenaar verklaarde, op het moment van de aanrijding, niet in de auto te hebben gereden.”

De politie zal aan de hand van camerabeelden nagaan wie de bestuurder was.