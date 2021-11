Premium Het beste van De Telegraaf

’Het was bijna Vietnam-stijl’ Ridder Gijs Tuinman vertelt voor het eerst over geheime commando-acties in Afghanistan

Door Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Gijs Tuinman in Uruzgan, waar hij met een sluipschuttersgeweer Talibanstrijders op de korrel neemt. Ⓒ foto Ministerie van Defensie

Ingevlogen met helikopters doken ze op uit het duister – en in het hol van de leeuw sloegen ze dan toe. Commando Gijs Tuinman en de Nederlandse special forces speelden in de Uruzgan-missie een belangrijke rol. De luitenant-kolonel ontving er de Militaire Willems-Orde voor en vertelt voor het eerst over de geheime acties in Afghanistan.