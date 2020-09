Tiener berooft 14-jarige in Den Haag, passant start succesvolle achtervolging

Politie in Den Haag. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Den Haag - Een 14-jarige jongen is vrijdagavond door een groep leeftijdsgenootjes achterna gezeten in Den Haag, waarbij hij zijn telefoon moest afgeven – en ook nog werd gekleineerd. Gelukkig was een omstander scherp én doortastend.