Black Mamba’s zijn niet voor de poes: ’Maar soms wordt men agressief’

De vrouwelijke rangers hebben weleens met tegenstand te maken, maar hun inzet blijkt bijzonder succesvol. Ⓒ Wild Shots Outreach

KAAPSTAD - Het is bijna acht jaar geleden dat de Black Mamba’s, ’s werelds eerste vrouwelijke anti-stroperseenheid, werden opgericht. Hun taak? Een deel van de Kruger-regio in Zuid-Afrika beschermen tegen illegale jagers. Dankzij de 36 rangers, allemaal jonge vrouwen uit de kansarme omgeving, is het aantal gestroopte dieren in het gebied, inclusief neushoorns, met bijna 90% gedaald.