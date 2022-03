Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten?

Binnenland

Kernreactor Petten is weer opgestart, lekkage in koelsysteem verholpen

De kernreactor in Petten in Noord-Holland is donderdag succesvol opnieuw opgestart. De reactor lag bijna twee maanden stil door een lekkage in het koelsysteem. Na verschillende testen is donderdag aan het einde van de ochtend het benodigde vermogen weer bereikt, laat de eigenaar van de reactor NRG w...