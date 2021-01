Trump roept op: ’Ga naar huis!’

„Ik ken jullie pijn. Ik weet dat jullie gekwetst zijn”, zo begint Trump zijn toespraak. „We hadden een verkiezing die van ons gestolen is. Het was een monsterzege. En iedereen weet dat, zeker de andere kant.”

„Maar jullie moeten nu naar huis gaan. We hebben vrede nodig”, aldus Trump. „We hebben orde en gezag nodig. We willen niet dat er iemand gewond raakt. Het is een hele zware tijd, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt dat ze het van ons afgenomen hebben van ons allemaal. Van ons allemaal. Van mij, van jou, van ons land.”

„We houden van jullie, jullie zijn erg speciaal”, zo sluit Trump zijn boodschap af.