Twitter blokkeert account Donald Trump

Drie tweets zijn verwijderd, waaronder zijn videoboodschap en het bericht over dat de bestorming een logisch gevolg is van de ’verkiezingsfraude’. Bovendien is het account van Trump twaalf uur lang afgesloten.

Eerder op de dag zei Trump in een videoboodschap al dat hij „de pijn” van de demonstranten begreep. „Ik weet dat jullie gekwetst zijn. De verkiezing is van ons gestolen. Het was een monsterzege. En iedereen weet dat, zeker de andere kant.”

„Maar jullie moeten nu naar huis gaan. We hebben vrede nodig”, aldus Trump. „We hebben orde en gezag nodig. We willen niet dat er iemand gewond raakt. Het is een hele zware tijd, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt dat ze het van ons afgenomen hebben. Van ons allemaal. Van mij, van jou, van ons land.”

De president zei dat de wet moet worden nageleefd en politiemensen moeten worden gerespecteerd. „Ga naar huis. We houden van jullie. Jullie zijn heel bijzonder. Jullie hebben gezien wat er gebeurt. Jullie hebben de manier gezien waarop anderen worden behandeld, die zo slecht en boosaardig zijn. Ik weet hoe jullie je voelen. Maar ga naar huis. En ga in vrede”, zo sloot Trump zijn boodschap af.